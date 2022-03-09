Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича участвует в фестивале «Золотая Маска»

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9 марта Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича представит балет «Фортепианный концерт» на новой сцене Большого театра России в рамках фестиваля «Золотая Маска».

Одноактный балет Максима Петрова в составе вечера «Самара Шостакович Балет I» претендует на главную театральную премию страны сразу в двух номинациях «Балет/Спектакль» и «Балет – современный танец/Работа балетмейстера-хореографа».

Кстати, Самарский театр оперы и балета – единственный театр в нашем регионе, который попал в шорт-лист российской национальной театральной премии в этом сезоне.

Напомним, что Самарский театр оперы и балета уже был удостоен «Золотой Маски» за работу художника по костюмам Татьяны Ногиновой в балете «Бахчисарайский фонтан».

Фото Антон Сенько.