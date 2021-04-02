Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»

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Самарских ребят приглашают на увлекательный квест «Животные – покорители космоса», который пройдет 12 апреля с 14.00 до 16-00.



12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первому полёту человека в космос! Первого космонавта - Юрия Гагарина знает весь мир! Но мало, кто знает, что космос покоряли и животные: плодовые мухи - дрозофилы, жуки-хрущаки, виноградные улитки, тритоны, тараканы, крысы, черепаха, кошки, собаки, обезьяны. Животные летают в космос и работают там наравне с людьми. В 1990 году на космической станции МИР из перепелиного яйца проклюнулся птенчик - он стал первым живым существом, родившимся в космосе.

Квест пройдет по всей территории зоопарка и будет включать различные задания на знание достижений в космонавтике нашего родного города и животных - покорителей космоса. Победители мероприятия получат сувениры от зоопарка.

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