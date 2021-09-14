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Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
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Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева

14 сентября 2021 09:57
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Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева

С 12 по 25 сентября 2021 года кинотеатр «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) в рамках музыкально-театрального форума «Шостакович ХХ век» представит программу кинолекториев «Эстетика музыки Шостаковича в кинематографе Григория Козинцева».
     Зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева, снятые с 1929 по 1970 год, с пронзительной музыкой Дмитрия Шостаковича.
Оценить по достоинству существующий на протяжении десятилетий творческий тандем композитора и режиссёра поможет цикл лекций, предваряющих показы. Кинолектории проведёт доцент кафедры теории и истории музыки Самарского государственного института культуры, член союза театральных деятелей России – Анна Васильевна Лазанчина. (12+)

Программа показов:

12.09.2021 (вс.) «Гамлет» (1964) - 15.00
14.09.2021 (вт.) «Простые люди» (1945) - 13.00
15.09.2021 (ср.) «Пирогов» (1947) - 13.00
16.09.2021 (чт.) «Белинский» (1951) - 13.00
17.09.2021 (пт.) «Одна» (1931) - 13.00
18.09.2021 (сб.) «Юность Максима» (1934) - 10.30
                            «Возвращение Максима» (1937) - 12.30
                            «Выборгская сторона» (1938) - 15.00
24.09.2021 (пт.) «Новый Вавилон» (1929) - 13.00
25.09.2021 (сб.) «Король Лир» (1970) - 13.00

Теги: кинопоказ Мероприятия Шостакович ХХ век

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