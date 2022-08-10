Самарские производители представят свою продукцию в мультибрендовом пространстве «НАШИ»

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Завтра, 11 августа 2022 года, в 16.00 состоится открытие нового мультибрендового пространства «НАШИ» в ТЦ «Аврора Молл» (3 этаж). В шоу-руме представлены исключительно самарские производители женской одежды, обуви, аксессуаров и предметов декора.

Уход отдельных зарубежных брендов с российского рынка обернулся целым спектром возможностей для российских производителей. Задачу развивать и поддержать местный масс-маркет поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Тема создания модного пространства для самарских дизайнеров активно обсуждалась на недавно прошедшем самарском фестивале «Территория моды. Сделано в России», проведенного по инициативе Главы региона в целях поддержки местных производителей. «Сегодняшняя наша задача – сконцентрировать усилия на том, чтобы заполнить те ниши, которые освободились, начать новый этап развития российской модной индустрии. У нас для этого сегодня есть все: и свои талантливые дизайнеры, стилисты, портные, технологи», - сказал Дмитрий Азаров.

В настоящее время в проекте «НАШИ» представлены следующие самарские и тольяттинские бренды: Katya Kalyachkina (выступила организатором открытия «Наших» со стороны сообщества самарских дизайнеров), Oksana Utova Brand, Mnazakanov (обувь), Miss Nastasya, KARUSEL, THAT MO, Kanaeva Olga, Glory (сумки), Lexson (сумки), Hugati, Yanikart, Keico, Anis, By Mara, Mariprohorova Brand, Людмила Пруденко, Таня Долгова (украшения), Weimann.

Ожидается, что в сентябре к проекту присоединятся еще около 10 брендов, которые готовят к представлению осеннюю коллекцию.

Фото: pixabay