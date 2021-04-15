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Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе Новая звезда»
Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда»
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Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда»

15 апреля 2021 11:40
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Самарские музыканты представят регион на всероссийском вокальном конкурсе Новая звезда»

С 17 апреля 2021 года на телеканале "Звезда" стартует Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» — это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Как подчеркивают авторы проекта, главная цель – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных уголков страны, а также отразить красоту каждого из российских регионов.  

        В конкурсе может участвовать как вокалист, так и дуэт или вокально-инструментальная группа. Допускаются неизвестные широкой российской публике исполнители, а также уже состоявшиеся профессионалы. 

       В 2021 году Самарскую область на проекте представляют Вадим Кирюшин и Ольга Колодкина (творческий псевдоним - Мыслимима). Ребята начали работать вместе в 2016 году в составе группы, исполняющей альтернативную музыку. Сейчас каждый занимается сольным творчеством: у Ольги своя группа, Вадим готовит сольный альбом, но ребята не перестают помогать и мотивировать друг друга. Оба пишут песни и музыку. Им предстоит сразиться на одной сцене с другими талантливыми исполнителями. Сильнейших вокалистов определят знаменитые эксперты в области музыки во главе с  Максимом Дунаевским. Телезрители с помощью СМС-голосования смогут поддержать представителя своего региона независимо от того, прошел он в финал по версии членов жюри или нет. 

        Финал конкурса пройдет 13 и 14 июня 2021 года. Тогда же состоится   награждение лучшего исполнителя по мнению жюри, а также вручение специальных призов самым достойным по мнению телезрителей. 

        До 1 мая 2021 года желающие могут подать заявку на участие в конкурсе «Новая Звезда-2022».  Основные критерии отбора: сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность; разные типажи, жанры, стилистика исполнения, тембры; интересный, с точки зрения драматургии, «бэкграунд» каждого участника.  Возраст участников - с 16 лет (включительно). 

Подробности на сайте -   https://m.tvzvezda.ru/newstar/2021/ 

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