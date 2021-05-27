Самарские библиотеки приглашают на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню библиотек

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27 мая с 11.00 до 13.00 на трех площадках пройдут акции в рамках открытия буккроссинга: площадка Струковского сада, сквер Чехова, бульвар на улице Революционной.

Самарская публичная библиотека представит интерактивную программу «Раскрась книгу» на площадке Струковского сада. Детские библиотеки города на бульваре улицы Революционной организуют тематические площадки: «Яркие краски лета», «Летняя мастерская», «Читаем о лете» с викторинами, конкурсами, мастер-классами, чтением стихов и рассказов современных детских писателей.

Самарская муниципальная информационно-библиотечная система в сквере им. Чехова предложит жителям игровую программу по русским народным сказкам «Сказочные классики», читательский практикум по художественной литературе «Вопрос-ответ», мастер-класс по созданию литературной карты по произведениям Антона Павловича «Талантливый читатель», а также викторины, поэтические игры