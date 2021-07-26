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Самарская областная юношеская библиотека проведет День Самарской губернии

26 июля 2021 14:44
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Мероприятие посвящено 170-летию Самарской губернии и направлено на знакомство молодежи с культурным многообразием нашего региона.

29 июля Самарская областная юношеская библиотека (проспект Ленина, 14) проведет День Самарской губернии в рамках ежегодного летнего проекта «Молодежный проспект». Мероприятие посвящено 170-летию Самарской губернии и направлено на знакомство молодежи с культурным многообразием нашего региона.

В 19:00 перед входом в библиотеку развернут свою работу несколько интерактивных площадок для всей семьи.  В программе: интерактивная лекция, художественный мастер-класс, викторина, мини-выставка проекта «Пластилиновая губерния».

Интерактивная лекция «Самара в картинах художников» позволит читателя больше узнать о Самаре и ее истории через призму искусства. Лекция начнется в 19:00. Художник Татьяна Хамина расскажет о нескольких известных самарских художниках и предложит отгадать места родного города по их изображению на картинах. В 19:30 Татьяна Хамина представит художественный проект «Пластилиновая губерния», в котором смогут принять участие все желающие. Суть его в изображении любимых уголков Самарского края в технике пластилиновой живописи. У посетителей будет возможность научиться работать в ней на открытом мастер-классе, который пройдет после презентации.  В течение всего мероприятия будет работать мини-выставка проекта «Пластилиновая губерния», зрители увидят пластилиновые картины с видами Самарской области.

Узнать больше о Самаре космической посетители смогут, приняв участие в космо-квизе. Ответив на вопросы о героях освоения космоса, они отгадают волшебное слово, которое отправило в космический полет первого человека на Земле.  Принять участие в этой викторине посетители смогут с 19:00 до 21:00. Так же в это время будут работать интерактивные площадки: клуб головоломок, настольные игры, уголок детского творчества.

В подготовке и проведении мероприятий библиотеки активное участие принимают волонтеры культуры Региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63», передает пресс-служба минкульта СО.

Вход свободный.

Теги:  юношеская библиотека День Самарской губернии

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