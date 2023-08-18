Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские полицейские продолжают предостерегать граждан от действий мошенников
Самарские полицейские продолжают предостерегать граждан от действий мошенников
В Россию могут начать импортировать слонов, жирафов и зебр из ЮАР
В Россию могут начать импортировать слонов, жирафов и зебр из ЮАР
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
Все тренеры Самарской области получат статус педагогических работников
Все тренеры Самарской области получат статус педагогических работников
В Самаре 2,4 га земли острова Поджабный могут отдать дачникам
В Самаре 2,4 га земли острова Поджабный могут отдать дачникам
На 8 пляжах Самары лучше не купаться
На 8 пляжах Самары лучше не купаться
108 студентов Самарской области получат стипендию губернатора за второй семестр прошлого учебного года.
108 студентов Самарской области получат стипендию губернатора за второй семестр прошлого учебного года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.75
-2.95
EUR 102.18
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческий вечер

18 августа 2023 12:16
116
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческий вечер

24 августа 2023 года в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится творческий вечер «Литературно-музыкальный журнал "Кругозор" как явление культуры второй половины ХХ века».

Отдел искусств областной библиотеки раскрывает свои богатые фонды, которые хранят легендарный советский глянцевый журнал «Кругозор» с аудиоприложением в виде гибких грампластинок. Дизайн, форма издания и особенности переплета были для советского времени редкостью. Издавался он в 1964–1992 годах. Все гибкие пластинки для «Кругозора» печатались на приобретённой во Франции специальной машине, а слушать звуковые страницы можно было только на проигрывателях с корундовой иглой. Известно, что в разные годы «Кругозор» знакомил публику с творчеством Льва Лещенко, Валерия Ободзинского, Иосифа Кобзона, там дебютировали Алла Пугачева и Лариса Долина.

В рамках события состоится арт-лекция журналиста «Самарской газеты» Татьяны Гридневой об уникальном явлении культуры ХХ века – ежемесячном советском и российском журнале, который было непросто достать. Об этом издании слагались легенды. Татьяна Гриднева, работая над популярным проектом «Самарской газеты» – «Исторические версии», обнаружила, что один из создателей журнала – Игорь Саркисян – родился в Куйбышеве. Здесь и сейчас живут его родственники. Игорь был журналистом и поэтом, автором слов песен, которые любили исполнять барды. Завсегдатаи Грушинского фестиваля, которому в этом году исполнилось 50 лет, активно участвовали в создании номеров «Кругозора». А Игорь Саркисян приглашал в наш город легендарного барда и актера Юрия Визбора.

 Организаторы вечера постараются воссоздать атмосферу времени, когда под приложение «Кругозора» отмечали личные и государственные праздники, влюблялись и делали предложение руки и сердца. Начнется вечер с мастер-класса от исполнителей из школы танцев в Самаре «Американо» (руководитель Мария Сухаренко), гости и участники смогут научиться правильным движениям твиста, дети увидят, какие именно па выделывали на танцполе их родители.

В зале отдела искусств будут звучать мелодии с виниловых грампластинок из журнала, а также зрителей ожидает музыкальный сюрприз – выступление коллектива клуба авторской песни «Жигули» под руководством Ирины Высоцкой.

Одним из ключевых моментов вечера станет выставка журнала «Кругозор», а также афиш и других артефактов эпохи окончания ХХ века.

 «Каждый месяц в нашем отделе искусств будут проходить арт-лекции, посвященные самым разным темам. Мы хотим рассказывать о том или ином стиле, эпохе наглядно, – рассказывает заведующая отделом искусств областной библиотеки Марина Черникова. – Ведь историю искусства хорошо изучать не только с помощью специализированной литературы, но и с помощью музыки, живописи, художественной литературы. Поэтому на своих арт-лекциях мы постараемся максимально погружать в контекст эпохи: читать стихи, слушать музыку, танцевать, смотреть театральные постановки, рисовать. Это будет новый формат привычных лекций».

 

Вход свободный

12+

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
22
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
15
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
468
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
773
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
346
Весь список