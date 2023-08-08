Я нашел ошибку
Главные новости:
Жигулёвский заповедник приглашает принять участие в акции «Десерт для диких животных!»
Жигулёвский заповедник приглашает принять участие в акции «Десерт для диких животных!»
Проект «Билет в будущее» открывает новые возможности с сентября для школьников Самарской области
Проект «Билет в будущее» открывает новые возможности с сентября для школьников Самарской области
Обращение в ЦУР помогло жителям Самары вернуть крыльцо и козырек над подъездо
Обращение в ЦУР помогло жителям Самары вернуть крыльцо и козырек над подъездо
полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Димитровграда
Полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Димитровграда
России увеличила поставки лекарств в Африку
России увеличила поставки лекарств в Африку
В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым
В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым
В Самаре погибает озеро на Аэродромной
В Самаре погибает озеро на Аэродромной
Три предприятия Самарской области получили право участвовать во всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества-2023»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.57
1.76
EUR 106.05
2.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская областная универсальная научная библиотека открытие выставки самарской художницы Алевтины Тяпиной

8 августа 2023 13:39
130
Самарская областная универсальная научная библиотека открытие выставки самарской художницы Алевтины Тяпиной

11 августа, в 18:00,  в локации «Открытое пространство» (холл 2 этажа Самарской областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина 14а) откроется выставка самарской художницы Алевтины  Тяпиной  «Горстка счастья». 

«Экспозиция, которую мы готовим - прямая антитеза тревоге и унынию, она может выступать в роли генератора чистых положительных эмоций - без вредных примесей, тяжёлых подтекстов, саркастической ухмылки, камня за пазухой и фиги в кармане, - делятся своим замыслом организаторы. – Поэтому выставка известной самарской художницы Алевтины Тяпиной так и называется - "Горстка счастья". 

Самарская художница Алевтина Тяпина реализует свои творческие идеи в самых различных жанрах  изобразительного искусства: фрески, портрет, пейзаж, натюрморт, анимизм, ню, абстрактные и беспредметные композиции - в сферу её интересов входят практически все формы визуализации образов посредством живописи, известные современности. 

Так же Алевтина Тяпина руководит художественным салоном "Ять". На счету художницы есть и несколько персональных выставок, например, "Под одеждой" (Самара, 2018 г.), "Диптих и не только" (Самара, 2020 г.) "По большой любви" (Самара, 2022 г.)и другие.

Вход свободный.

0+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
165
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
432
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
7 августа 2023  16:53
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
617
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
610
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
704
Весь список