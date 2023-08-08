Самарская областная универсальная научная библиотека открытие выставки самарской художницы Алевтины Тяпиной

11 августа, в 18:00, в локации «Открытое пространство» (холл 2 этажа Самарской областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина 14а) откроется выставка самарской художницы Алевтины Тяпиной «Горстка счастья».
«Экспозиция, которую мы готовим - прямая антитеза тревоге и унынию, она может выступать в роли генератора чистых положительных эмоций - без вредных примесей, тяжёлых подтекстов, саркастической ухмылки, камня за пазухой и фиги в кармане, - делятся своим замыслом организаторы. – Поэтому выставка известной самарской художницы Алевтины Тяпиной так и называется - "Горстка счастья".
Самарская художница Алевтина Тяпина реализует свои творческие идеи в самых различных жанрах изобразительного искусства: фрески, портрет, пейзаж, натюрморт, анимизм, ню, абстрактные и беспредметные композиции - в сферу её интересов входят практически все формы визуализации образов посредством живописи, известные современности.
Так же Алевтина Тяпина руководит художественным салоном "Ять". На счету художницы есть и несколько персональных выставок, например, "Под одеждой" (Самара, 2018 г.), "Диптих и не только" (Самара, 2020 г.) "По большой любви" (Самара, 2022 г.)и другие.