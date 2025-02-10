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Самарская область присоединилась к проведению Годов культуры России – Китая

10 февраля 2025 18:51
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Самарцев приглашают посетить две выставки, посвящённые культуре Китая.

По словам Михаила Мишустина, председателя правительства РФ, развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историей, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов.

Самарцев приглашают посетить две выставки, посвящённые культуре Китая.

В особняке Клодта открыта экспозиция «Сокровища Поднебесной». В разных залах можно узнать о таких сокровищах, созданных в Китае и распространившихся по всему миру, как шёлк, фарфор и бумага. А историю и колорит Великого Шёлкового пути специально для выставки рисовали воспитанники творческих мастерских при музее.

В каминном зале музея представлены работы дизайнера одежды и аксессуаров Алсу Бирюковой. Основой этой экспозиции стала одноимённая коллекция «Шёлковый путь — объединяя Восток и Запад». Главным материалом коллекции, в работе с которым Алсу Бирюкова достигла высочайшего мастерства, стал шёлк.

Выставку в Детской картинной галереи можно посмотреть до 30 марта

.А 20 февраля Тольяттинский художественный музей откроет выставку китайской живописи. Эти работы были подарены в фонд музея китайскими художниками из г. Лояна (КНДР) в 2005 г.

В экспозиции представлены более 50 произведений, выполненных в технике национальной китайской живописи, традиции которой зародились еще в глубокой древности. Картины написаны цветной китайской тушью и представляют классические жанры: «горы и воды», «цветы», «цветы и птицы». Авторы работ –19 художников первой и второй степени, доценты, а также директор Лоянского художественного музея Вэнь Лючуань, его заместитель Со Тешэн, председатель Союза каллиграфов г. Лояна Ли Цзиньсюе. В состав выставки также вошли произведения из фондов Тольяттинского краеведческого музея.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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