Самарская область примет спектакли "Золотой маски"

179

В начале мая на сцене Самарского театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича будут показаны два спектакля, отмеченные Российской Национальной театральной Премией. 3 мая зрителей ждет вечер одноактных балетов екатеринбургского театра Урал Опера Балет. 6 мая – драматический спектакль Российского академического молодежного театра (Москва).

В этом году гастрольная программа Фестиваля «Золотая Маска» проходит в 13 российских городах. Самарская область принимает лучшие спектакли страны уже во второй раз.

Программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области. Генеральные партнеры – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер.