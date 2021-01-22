Самарская филармония приглашает на музыкально-литературную программу «Рождественская песнь или история с привидениями»

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30 января, в субботу, в 17.00, Самарская государственная филармония приглашает на музыкально-литературную программу «Рождественская песнь или история с привидениями» из абонементного цикла «Времена любви».

Нет в мировой литературе более известного произведения, посвященного Рождеству, чем «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса. Ее огромная популярность способствовала тому, что Рождество стало главным праздником Викторианской Англии, временем доброго веселья и благотворительности. История старого скряги Эбенезера Скруджа и его преображения после мистического визита Джейкоба Марли и Призраков Рождества была написана довольно быстро, всего за шесть недель. Одновременно Диккенс работал над главами «Мартина Чезелвита». Создавая Песнь, Диккенс преследовал амбициозные планы, но он и представить себе не мог, какое огромное влияние окажет эта небольшая повесть на все мировое искусство, на мировоззрение людей во всем мире, до такой степени, что сам Диккенс станет ассоциироваться с Рождеством, а имя его героя Эбенезира Скруджа станет одновременно и символом Рождества и синонимом скупости.

«Рождественская песнь в прозе» – мистическое произведение Чарльза Диккенса, скрывающее в себе множество неразгаданных тайн. И кто знает, чем обернутся эти тайны для человека, который увидит эту многовековую историю изнутри. Вашими проводниками в мир XIX века станут заслуженные артисты РФ Александр Внуков (художественное слово) и Людмила Камелина (орган), передает пресс-служба минкульта СО.