Самарская филармония приглашает на концерт «Солнце Весны»   

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10 марта, в 18-30, Самарская государственная филармония приглашает на концерт «Солнце Весны» из цикла «Музыка для души».

Лауреат всероссийского и международного конкурсов, обладатель Губернских грантов в области культуры и искусства Ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии «ВолгаFolk band» под руководством Дмитрия Буцыкова и солисты — лауреат Международного конкурса Юлия Маркова (меццо-сопрано) и обладатель Гран-при Международного конкурса юных вокалистов Е. Образцовой Валерий Макаров (тенор) исполнят программу, в которой прозвучат неаполитанские, испанские, русские народные песни и романсы. Концерт ведет лектор-музыковед Людмила Коваленко.

«ВолгаFolk band» — содружество солистов-виртуозов Самарской государственной филармонии, которое объединяет творчество молодых талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, представителей ведущих школ отечественного исполнительского искусства. «ВолгаFolk Band» обращается к талантливым российским композиторам и аранжировщикам для создания своего оригинального репертуара и неповторимого звучания.