Самарец и и его работа «Игра теней» вышли в финал голосования фестиваля стрит-арта Приволжского ФО «ФормАРТ»

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Дмитрий Горшков и его работа «Игра теней» вышли в финал голосования фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАРТ»!



Чтобы поддержать Дмитрия, нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и указать в тоновом режиме номер Дмитрия - 12. Проголосовать можно только один раз. Голосование продлится по 10 августа включительно.



Итоги фестиваля стрит-арта огласят на церемонии закрытия в Кирове 17 августа, где встретятся финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри, за подведением итогов можно будет следить в прямом эфире.



Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО».

Фото: Минкульт региона