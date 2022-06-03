Самара присоединится к празднованию Пушкинского дня

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6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. 6 июня (26 мая по ст.ст.) 1799 года родился известный русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. По традиции в этот день проходят культурно-досуговые мероприятия, связанные с литературным творчеством Пушкина и развитием родного языка.

В Самаре в учреждениях культуры, образования и на открытых площадках также запланированы тематические мероприятия.

Так, в Пушкинском сквере Самары пройдет культурная программа «Наш Пушкин». В 16.30 концерт откроет Самарский концертный духовой оркестр – прозвучат сочинения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Георгия Свиридова. Артисты театра «Олимп» Самарской филармонии исполнят литературно-музыкальную композицию по романсам на стихи А.С.Пушкина. Великие строки поэта будут звучать и в исполнении артистов самарских театров.

Также гости программы смогут сфотографироваться у арт-объектов «Сказки Пушкина», полюбоваться картинами и рисунками по мотивам произведений А.С.Пушкина, которые будут создавать молодые художники.

Программа «Наш Пушкин» подготовлена Администрацией Самары в творческом содружестве с Самарским государственным институтом культуры и Пушкинским обществом Самары.

4 июня в 17.00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится Пушкинский бал «Я к вам пишу…». Гостей также ожидают театрализованные постановки, поэтические зарисовки, выставка рисунков, посвященных творчеству А.С.Пушкина.

6 июня в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской состоится спектакль «Натали» театра-студии «Лицей» в рамках проекта «Театральный понедельник» к Пушкинскому дню в России. Трансляция также будет доступна в группе ВКонтакте «Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской».

В историческом парке «Россия - Моя история» 7 июня в 16:00 пройдет литературно-поэтический вечер «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». В этот день также запланирован показ спектакля «Натали» театра-студии «Лицей». Вход свободный.

Фото: администрация Самары