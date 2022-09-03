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С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»

3 сентября 2022 10:47
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С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»

В воскресенье, 4 сентября, в 18.00 в летнем театре Струковского сада выступит московская группа «ViVA». Она представит для зрителей новую интерактивную уникальную концертную программу «Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой». 

Творческий вечер, в котором прозвучат легендарные песни на стихи поэтов, пройдет в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова.

Вход свободный. Приглашаем горожан и гостей Самары!

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Теги: Мероприятия

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