С 23 сентября по 2 октября в Самарской области пройдет второй фестиваль «Шостакович. ХХ век»

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В этом году фестиваль снова предлагает зрителям изысканные музыкальные программы с акцентом на XX век. Программа фестиваля наполнена различными жанрами – балетные спектакли, оперетта, симфонические и камерные концерты, а также образовательные программы.



Откроется фестиваль премьерой единственной оперетты Дмитрия Шостаковича – «Москва, Черёмушки» – в Шостакович Опера Балет.



Также Самарский театр представит программу «Самара Шостакович Балет I»: балетный дивертисмент; одноактный балет «Фортепианный концерт» и балет «Ленинградская симфония».



Итальянская виолончелистка Мириам Пранди и академический симфонический оркестр Самарской филармонии представит программу из произведений Д. Шостаковича, Дж.Малипьеро, Л. Даллапикколы и Ч.Айвза.



Литературно-музыкальную композицию «Условно убитый» посвятят творчеству Шостаковича, Шнитке, Щедрина и Мусоргского.