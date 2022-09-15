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С 23 сентября по 2 октября в Самарской области пройдет второй фестиваль «Шостакович. ХХ век»

15 сентября 2022 11:18
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С 23 сентября по 2 октября в Самарской области пройдет второй фестиваль «Шостакович. ХХ век»

В этом году фестиваль снова предлагает зрителям изысканные музыкальные программы с акцентом на XX век. Программа фестиваля наполнена различными жанрами – балетные спектакли, оперетта, симфонические и камерные концерты, а также образовательные программы. 
 
Откроется фестиваль премьерой единственной оперетты Дмитрия Шостаковича – «Москва, Черёмушки» – в Шостакович Опера Балет. 
 
Также Самарский театр представит программу «Самара Шостакович Балет I»: балетный дивертисмент; одноактный балет «Фортепианный концерт» и балет «Ленинградская симфония». 
 
Итальянская виолончелистка Мириам Пранди и академический симфонический оркестр Самарской филармонии представит программу из произведений Д. Шостаковича, Дж.Малипьеро, Л. Даллапикколы и Ч.Айвза. 
 
Литературно-музыкальную композицию «Условно убитый» посвятят творчеству Шостаковича, Шнитке, Щедрина и Мусоргского.

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