«Рябиновый бал» в Доме культуры «Победа» в Самаре

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20 ноября 2022 года в 13:00 в Доме культуры «Победа» (г. Самара, пр. Кирова, 72А) состоится традиционная ежегодная встреча академических ветеранских хоров г.Самара «Рябиновый бал» (0+).

Ежегодно Дом культуры «Победа» организовывает творческую встречу академических ветеранских хоров города для совместного выступления, обмена опытом, неформального общения.

Гостеприимные хозяева вечера – Народный академический хор ветеранов войны и труда «Возрождение» (руководитель - Барабаш Ираида Григорьевна). С концертной программой выступят Народный академический хор ветеранов войны и труда «Созвучие», вокальный ансамбль «Пой со мной», Академический Хор сотрудников АО «Прогресс», Академический хор ветеранов «Славия», Народный академический вокальный ансамбль «Дольче».

В этом году встреча посвящена творчеству известного самарского композитора Леонида Вохмянина.

Вход на мероприятие свободный.