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Этот театральный сезон стал юбилейным для обоих театров
Руководители САТОБ и театра "Грань"  рассказали о своих планах
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Руководители САТОБ и театра "Грань"  рассказали о своих планах

26 марта 2021 16:28
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Этот театральный сезон стал юбилейным для обоих театров

Сегодня, 26 марта, руководители Самарского академического театра оперы и балета и новокуйбышевского театра-студия «Грань» встретились с представителями областных СМИ на пресс-завтраке, посвященном Международному дню театра. Мероприятие состоялось в ресторане «Утесов», благодаря гостеприимству которого встреча прошла в уютной атмосфере.

Этот театральный сезон стал юбилейным для обоих театров: Самарскому театру оперы и балета исполняется 90 лет, театру-студии «Грань» – 50. Впервые за свою историю театр-студия «Грань» выступит в Самаре: в конце марта на сцене Самарского театра оперы и балета состоятся два показа спектакля «Дракон». О дальнейших планах сотрудничества, а также о будущих постановках, гастролях и фестивалях, рассказали генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, директор театра-студии «Грань» Вячеслав Романчиков и художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе.

Несмотря на коронавирусные ограничения и 50-процентную загрузку залов, театры сейчас продолжают активно работать. Как рассказал Сергей Филиппов, почти все спектакли проходят при аншлаге: «Нам в этом сезоне удалось сделать практически все, что было задумано. Коллектив театра сохранен, заработная плата выплачивается. Сегодня состоится первое заседание попечительского совета Самарского театра оперы и балета, и мы надеемся, что появятся новые перспективы для развития театра».

Евгений Хохлов подробно остановился на творческих планах и поделился радостной новостью. В сезоне 2022-2023 годов в репертуаре появится шедевр классического балета – «Раймонда». Хореографию Петипа – Горского будет восстанавливать главный балетмейстер Юрий Бурлака. Это стало возможным благодаря поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова, которому театр обязан появлением современных балетов «Три маски короля» и «BACK TO LIFE». Декорации были приобретены меценатом у декорационных мастерских «Возрождение» и переданы в дар Самарскому театру оперы и балета.

Художественный руководитель также рассказал и о ближайших премьерах – уже в апреле зрителей ждет опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад», в планах – оперы «Руслан и Людмила» и «Паяцы», детская опера «Кай и Герда», балет «Дон Кихот». 

Не так давно Самарский театр с успехом выступил на сцене Большого театра с «Бахчисарайским фонтаном» в рамках фестиваля «Золотая маска». Балет номинирован на самую престижную театральную премию в пяти номинациях, в том числе, и как лучший балетный спектакль.

 «Золотая маска» – не самоцель. Мы ищем свое лицо, мы наращиваем свой творческий потенциал, продолжаем экспериментировать с жанрами – и в опере, и в балете, используем все возможности, которые есть у театра», – отметил Евгений Хохлов.

В театре-студия «Грань» юбилейный сезон также проходит с успехом. Аншлаги на спектаклях новокуйбышевского театра давно стали нормой. У творческого коллектива много планов, среди которых есть и совместные с САТОБ, так, рассказал Денис Бокурадзе, в ноябре предполагается программа с участием симфонического оркестра театра оперы и балета. Обсуждаются возможности совместной постановки. «Сейчас мы активно занимаемся строительством нового здания театра, завершение планируется в 2023 году. Это знаковое событие для театра, для Новокуйбышевска, для всей области», – уверен Денис Бокурадзе. 

На мероприятии был представлен новый директор театра-студии «Грань» Вячеслав Романчиков, который поделился планами по развитию новокуйбышевского театра.

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