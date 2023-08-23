россияне стали чаще посещать цирковые шоу

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Популярность цирковых представлений неустанно растет, а вместе с ней и конкуренция. Появляется все больше событий, а программы становятся более яркими, захватывающими и изощренными.

По данным экспертов Яндекс Афиши, за семь месяцев 2023 года количество событий в цирковом сегменте увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и в 1,2 раза относительно 2022 года. Количество проданных билетов в 2023 выросло в 7 и 2,3 раза с 2021 и 2022 соответственно.

С января по июль 2023 года продажи билетов на цирковые события в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,4 раза и достигли 202 млн рублей. Средний чек на цирковые события в 2023 году составляет 5,5 тыс. рублей, при этом на заказ чаще приходится более двух билетов. Этот показатель практически не изменился в соотношении с прошлым годом — он составил 5 тыс. рублей, однако вырос в 1,3 раза относительно 2021 года.