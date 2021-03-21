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21 марта — Всемирный день поэзии. Международный сервис аудиокниг Storytel посмотрел, каких поэтов и поэтические произведения слушают чаще всего в России и в мире. Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии.

«Мы литературоцентричная и поэзиецентричная страна. Думаю, что только у нас до сих пор сохранилась традиция поздравительных адресов на юбилеи, в которых есть непременная рифма “поздравляю/желаю”», — говорит шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.

Ключевые данные:

На втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего, — Швеция. Третье место занимает Дания, четвертое — Нидерланды, а пятое — Индия.

Пик прослушиваний поэзии пришелся на прошлый карантинный 2020 год

Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, удерживая также первое место по популярности в России. На втором месте в России — Александр Грибоедов, затем идут Сергей Есенин, Михаил Лермонтов и современная поэтесса Вера Полозкова

В топ-10 самых слушаемых поэтов в нашей стране также вошли: Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский, а также Владимир Маяковский

Наиболее прослушиваемое произведение «Божественная комедия» Данте Алигьери, далее следуют: «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Горе от ума» Александра Грибоедова, древнегреческие поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера.

В топ-10 самых популярных поэтических произведений вошли: «Гамлет» Уильяма Шекспира, «Избранные стихотворения» Сергея Есенина, «Фотосинтез» Веры Полозковой, сборник «Классика русской поэзии», «Голос памяти. Стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой.

Пик прослушивания поэзии у россиян приходится на вечер с 21 до 23 часов

Фото: pixabay.com