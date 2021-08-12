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Российский мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в мировом рейтинге детского контента

12 августа 2021 14:57
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Мультсериал переведен на 43 языка.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" обогнал "Свинку Пеппу" и "Щенячий патруль" в мировом рейтинге детского контента, заняв первое место в списке Международного исследовательского агентства Parrot Analytics, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Animaccord.

"Согласно данным глобального замера, в течение последних 60 дней "Маша и Медведь" - детское шоу №1 в мире, опережающее такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий Патруль" и "Улица Сезам", - отметили в пресс-службе.

Опубликованный список Parrot Analytics касается самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире. 

Мультсериал "Маша и Медведь" переведен на 43 языка. По данным международного исследовательского агентства Kidz Global, он входит в тройку самых любимых развлекательных детских брендов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

 

Фото: Кадр из сериала "Маша и Медведь" 

Теги: "Маша и Медведь" лучший в мире мультсериал

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