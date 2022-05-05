Российский молодежный театр покажет спектакль в Самаре в рамках фестиваля «Золотая Маска»

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В мае на сцене САТОБ имени Дмитрия Шостаковича проходит региональная программа фестиваля «Золотая Маска». В рамках программы спектакли-лауреаты и номинанты премии «Золотая Маска» едут на гастроли по стране.

На сцене Самарского академического театра оперы и балета 3 мая был представлен вечер одноактных балетов театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург): «Неаполь», «Brahms Party», «Вариации Сальери».

6 мая, в пятницу состоится драматический спектакль Российского академического молодежного театра (Москва) «Сын» Флориана Зеллера (18+). Режиссер Юрий Бутусов, композитор Фаустас Латенас.

Премия «Золотая Маска» 2022 года «Лучшая мужская роль второго плана» (Александр Девятьяров). Номинации на премию «Золотая Маска» 2022 года: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» (Максим Обрезков), «Лучшая работа художника по свету» (Александр Сиваев), «Лучшая мужская роль» (Евгений Редько), «Лучшая женская роль второго плана» (Татьяна Матюхова).

Спектакль о том, как на жизнь сына-подростка влияет решение отца создать другую семью, но не все так просто. «Бутусов не столько разламывает драматургию Зеллера своими постановочными фантазиями, сколько добавляет ей отсутствующий объем. Чему в первую очередь способствует центральная инверсия: мальчика Николя в спектакле РАМТа играет самый старший из участников этого спектакля Евгений Редько, отца и мачеху — молодые актеры Александр Девятьяров и Виктория Тиханская. Прием не новый, но в данном случае очень действенный. Николя в исполнении Редько парадоксально точен не только неуклюжей подростковой пластикой, когда тело растет слишком быстро и непропорционально, но и всей своей угрюмой замкнутостью, которая так контрастирует и с моложавой легкостью отца и мачехи, и с кабаретной экстравертностью матери». (Газета «Коммерсант»)

В 2022 году региональная программа фестиваля «Золотая маска» проходит в 13 российских городах. Самарская область участвует в ней уже второй раз. Программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области. Генеральные партнеры – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер.