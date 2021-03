Российские картины "Дорогие товарищи!" и "Гунда" не вошли в число номинантов на "Оскар"

41

Лента "Дорогие товарищи!" (2020) Андрея Кончаловского и документальный фильм "Гунда" (2020) российского режиссера Виктора Косаковского не попали в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категориях "Лучший иностранный художественный фильм" и "Лучший документальный полнометражный фильм" соответственно. Об этом объявлено в понедельник во время трансляции, которую вели на сайте Американской академии киноискусств, передает ТАСС.

В числе номинантов в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в частности, выдвинутая Данией лента "Еще по одной" (Druk, 2020), "Коллектив" (Colectiv, 2019) от Румынии, "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin, 2019) от Туниса, "Куда ты идешь, Аида?" (Quo vadis, Aida?, 2020) от Боснии и Герцеговины, а также "Лучшие дни" (Shao nian de ni, 2019) от Китая (специальный административный район КНР Гонконг).

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и других международных наград.

Черно-белая картина "Гунда", в которой не звучит человеческая речь, посвящена жизни одноименной свиньи, ее поросят, а также коровы и курицы. Фильм производства Норвегии и США ранее был включен в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика американской газеты The New York Times Минолы Даргис.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Фото: Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского/ТАСС