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Рисунки самарских школьников вошли в онлайн-выставку Музея Победы

14 марта 2021 12:45
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Рисунки самарских школьников вошли в онлайн-выставку Музея Победы

Работы юных жителей Самарской области вошли в онлайн-выставку детских рисунков, которую разместил на своем сайте московский Музей Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-moy-lyubimyy-muzey-pobedy/). В электронную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый Музей Победы». Творческое состязание было приурочено к 35-летию музея.

Школьники Самарской области стали участниками конкурса. Они прислали более 20 рисунков. До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков. Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Всего же на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России. Чаще всего ребята рисовали Зал Славы, зал "Лица Победы", экспозицию "Подвиг Народа", фасад музея, перед которым горит символ памяти - Вечный огонь. 

Итоги конкурса объявят 30 марта. Победители будут определены в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Их рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.

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