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Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара» в беседе с французским телеканалом 20 Minutes.

Кэмерон рассказал, что в будущем фильме появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных. «В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот», — сказал он.

В третьей части Кэмерон обещал показать культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе «воинственное племя огня».

По словам режиссера, следующие фильмы будут лучшими. «Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду», — подчеркнул он.

Ранее Кэмерон признался, что сожалеет о тех картинах, которые он не снял из-за работы над «Аватаром». «Наше время как творцов ограничено. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые мне не удалось воплотить в жизнь», — отметил он.

Кэмерон известен как режиссер картин «Титаник», «Терминатор», «Чужие», «Бездна», «Правдивая ложь» и другие. Он является трехкратным обладателем Оскара в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж» за фильм «Титаник». Два фильма режиссера входят в топ-5 самых кассовых фильмов в истории — «Аватар» и «Титаник», пишет Лента.