Ректора Самарского института культуры выберут в начале апреля

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В государственном институте культуры сегодня завершается срок проведения общих собраний по выдвижению кандидатов на пост ректора. Советы всех факультетов предложили на этот пост Ольгу Наумову, которая исполняет обязанности руководителя СГИК с начала прошлого года, сообщили «СО» ОНЛАЙН в вузе.



У потенциальных соперников еще есть время, чтобы заявить о своих намерениях возглавить СГИК. Это можно сделать, например, в порядке самовыдвижения. Срок представления документов в комиссию по выборам ректора — понедельник, 1 марта. Пакет документов должен содержать программу развития института. Все кандидаты также пройдут через Аттестационную комиссию Министерства культуры РФ, которая может и «забраковать» кандидата.



Окончательный выбор сделает конференция работников и обучающихся, запланированная на 2 апреля. Для избрания ректором кандидат должен набрать более 50% голосов из числа участников собрания.