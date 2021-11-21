Рекорд Гиннесса: в Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов

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Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей, но уже готова побить его, сообщил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости.

"Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за (концерт, исполненный) самым большим симфоническим оркестром… Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России… Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим", - сказал он с улыбкой.

Неделю назад национальная система молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов в попытке побить рекорд Гиннесса как самый большой оркестр в мире, исполнив "Славянский марш" Петра Чайковского. Согласно правилам, все участники оркестра должны были быть профессиональными музыкантами, играть на своем инструменте в течение всей попытки поставить рекорд, ее минимальная продолжительность составляла пять минут.

До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.

Фото: скриншот видео