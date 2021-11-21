Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему было 42 года.
Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов
До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.
Рекорд Гиннесса: в Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов
Гроб с телом футболиста проводили аплодисментами.
В Самаре простились с легендарным футболистом Денисом Ковбой
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в работе на благо нашей родной губернии, на благо России!
Дмитрий Азаров поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Глава Роскосмоса подчеркнул, что РФ ни от кого не отстает в плане военного космоса.
Рогозин заявил, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие
Как правило, водоемы при становлении льда замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
МЧС СО: впереди ледостав — помните о безопасности
Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Татаурова
При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.
В Ленинградской области тело мужчины выпало из багажника иномарки во время ДТП 
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рекорд Гиннесса: в Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов

21 ноября 2021 17:44
105
До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.

Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей, но уже готова побить его, сообщил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости.

"Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за (концерт, исполненный) самым большим симфоническим оркестром… Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России… Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим", - сказал он с улыбкой.

Неделю назад национальная система молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов в попытке побить рекорд Гиннесса как самый большой оркестр в мире, исполнив "Славянский марш" Петра Чайковского. Согласно правилам, все участники оркестра должны были быть профессиональными музыкантами, играть на своем инструменте в течение всей попытки поставить рекорд, ее минимальная продолжительность составляла пять минут.

До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.

 

Фото:   скриншот видео

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
348
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
732
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
741
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
20 ноября 2021  11:15
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
799
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
20 ноября 2021  10:02
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
729
Весь список