Работа юной художницы из Красного Яра окажется в Третьяковке

47

Компания МТС подвела итоги конкурса «Третьяковка online», проходившего совместно с Третьяковской галереей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». В число победителей вошла 11-летняя уроженка Самарской области София Альмендеева, чья работа в ближайшее время попадет на экспозицию в Третьяковскую галерею в Москве.

Онлайн-конкурс для юных живописцев проходил на сайте проекта «Поколение М». Под виртуальным руководством известного российского скульптора, художника и автора инсталляций Ростана Тавасиева дети и подростки учились создавать шедевры на космическую тематику. По итогам конкурса было отобрано 15 работ школьников со всей страны, которые войдут в состав мультимедийного спецпроекта Третьяковской галереи. Одной из них стала акварельная фантазия на тему инопланетного пейзажа, выполненная школьницей из поселка Угловой Красноярского района Софией Альмендеевой.

София уже третий год занимается в художественной школе и увлекается бальными танцами. В проекте «Поколение М» девочка решила участвовать, вдохновившись успехом старшей сестры – в 2019 году 14-летняя Екатерина Альмендеева была признана лучшей певицей в региональном этапе вокальной номинации и выступила на одной сцене с Дашей Волосевич, Софией Федоровой и другими юными звездами шоу «Поколение М: BLOG&VOICE». Мечта Софии – научиться рисовать с натуры и чаще посещать выставки известных художников и крупные музеи. Благодаря победе в «Поколении М» талантливая школьница совсем скоро отправится в Третьяковскую галерею, где среди шедевров живописи сможет увидеть и свою работу.

«Самарские школьники уже не первый раз завоевывают призовые места в художественных конкурсах «Поколения М»: наша землячка Анастасия Ситдикова благодаря проекту создала собственную коллекцию одежды с известным модельером Игорем Гуляевым, двое ребят выставляли свои пейзажи в Москве на открытии выставки Василия Поленова, а еще двое попали со своими иллюстрациями в «энциклопедию будущего» которая сейчас готовится к выпуску в издательстве «АСТ». Задача нашего проекта – дать равные шансы всем одаренным подросткам вне зависимости от места, где они живут, предоставив им возможность учиться и творить онлайн. Очередная победа ребенка из небольшого поселка, который благодаря таланту может заявить о себе на всю страну и исполнить свою мечту – еще одно доказательство того, что проект работает», — рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.