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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой, а также руководителю балетной труппы Большого театра Махарбеку Вазиеву, артистам театров Нине Дворжецкой и Андрею Ильину, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

"За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации"... Цой Аните Сергеевне - артистке-вокалистке, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.

Согласно указу, почетное звание присваивается также Махарбеку Хасановичу Вазиеву - руководителю балетной труппы Большого театра, Нине Игоревне Дворжецкой - артистке Российского академического молодежного театра (РАМТ), а также Андрею Епифановичу Ильину - артисту театра имени Евгения Вахтангова.

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