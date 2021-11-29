Путин выразил соболезнования вдове режиссера Наумова актрисе Белохвостиковой

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове режиссера Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой, отметив, что Наумов был подлинным мэтром отечественного кинематографа, передает РИА Новости.

"Уважаемая Наталия Николаевна, примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас и вашу семью горем – кончиной Владимира Наумовича Наумова. Владимир Наумов был выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент добавил, что фильмы Наумова поднимают важные, волнующие темы и потому находят отклик у зрителей разных поколений. "Светлая память о Владимире Наумовиче Наумове навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования", - добавляется в сообщении.

Фото из открытых источников.