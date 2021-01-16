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Путин поздравил Василия Ланового с 87-летием

16 января 2021 15:43
217
Президент пожелал актеру крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Президент России Владимир Путин поздравил артиста Василия Ланового с 87-летием, передает РБК. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах. Кроме того, Лановой внес неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодежи, достоен самого глубокого уважения, отметил президент.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу», — добавляется в поздравлении.

Президент пожелал актеру крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители — выходцы с Украины.

С 12 лет посещал занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончил школу с золотой медалью, после чего поступил на факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, однако после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища имени Щукина (ныне — Театральный институт имени Бориса Щукина). Он окончил это заведение в 1957 году. Впоследствии Лановой стал актером Государственного академического театра им. Е.Вахтангова.

Среди известных ролей Ланового — Огнев («Фронт» А. Е. Корнейчука), Мансур («Женщина за зеленой дверью» Р. Ибрагимбекова), Протасов («Дети солнца» М. Горького), Калаф («Принцесса Турандот» К. Гоцци), Ковьель («Мещанин во дворянстве» Мольера), Сагадеев («Тринадцатый председатель» А. Абдуллина), Казанова («Три возраста Казановы» М. И. Цветаевой), Джордж Бернард Шоу («Милый лжец» Дж. Килти), Отец («Последние луны» по пьесам «Последние луны» Ф. Бордона и «Тихая ночь» Х. Мюллера). Кроме того, Лановой снялся в таких фильмах, как «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и Мир», «Офицеры», «Анна и Командор», «Странная женщина» и других.

В 1980году был удостоен Ленинской премии за участие в фильмах «Великая Отечественная» (другое название — «Неизвестная война») в совместном телевизионном сериале СССР и США, где он читал дикторский текст.

За участие в фильме «Приступить к ликвидации» (1983) актер был удостоен премии МВД СССР, присуждаемой за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов внутренних дел (1984).

С 1989 года Лановой преподает в Театральном училище им. Б. В. Щукина, с 1996 года — заведующий кафедрой сценической речи.

 

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва» / РБК

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Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
15 января 2021  13:38 
Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
Самарская область массирует устойчивое развитие и является одной из наиболее успешно развивающихся территорий России, отметила она. Социум
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Акценты
Новый сервис судебных приставов – группа телефонного обслуживания
16 января 2021  11:09 
Новый сервис судебных приставов – группа телефонного обслуживания
Он введен с целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами. Социум
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Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума.
15 января 2021  18:45 
Предложения Дмитрия Азарова поддержаны членами Ассоциации инновационных регионов России
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума. Политика региона
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НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер экономики.
15 января 2021  15:57 
Дмитрий Азаров представил передовой опыт создания НОЦ «Инженерия будущего» на Гайдаровском форуме
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
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