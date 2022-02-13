Путин поздравил Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российского тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР (1975) Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем, передает ТАСС.

"Во многом благодаря вашему профессионализму, таланту и безупречному художественному вкусу, триумфам и победам ваших замечательных учеников в нашей стране этот зрелищный, динамичный вид спорта пользуется особой любовью и популярностью", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что за годы плодотворной тренерской работы Тарасовой удалось вписать уникальные, "звездные" страницы в историю мирового и отечественного фигурного катания. Президент пожелал тренеру здоровья и благополучия.

Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она является одним из наиболее успешных тренеров в истории мирового фигурного катания. Ее подопечные выиграли восемь золотых олимпийских медалей: в парном катании - Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976, 1980) Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков (1994); в танцах на льду - Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998); в мужском одиночном катании - Илья Кулик (1998) и Алексей Ягудин (2002). Она также подготовила более 40 победителей прочих крупнейших мировых соревнований.

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