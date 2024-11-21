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Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ 21 ноября опубликован на официальном интернет-портале правовых актов, пишут "Известия".

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Крутого Игоря Яковлевича — композитора, продюсера, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — указано в тексте.

Фото: pxhere.com