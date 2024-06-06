«Пушкинские дни»: в Самарской области пройдут праздничные мероприятия

110

В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Он считается одним из величайших мастеров русского литературного языка. Его стихи и проза характеризуются непревзойденной языковой красотой, точностью и богатством выразительных средств. Он создал множество литературных образов, которые стали архетипами для многих поколений писателей. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.

С 1997 года в день рождения поэта, 6 июня, отмечается Всероссийский Пушкинский день, с 2011 года – День русского языка. В честь празднования юбилея выдающегося автора в Самаре и Самарской области будет проведено множество культурных мероприятий.

«Благодаря Александру Сергеевичу сформировался русский литературный язык, ставший базой для отечественной литературы, которая составила не только национальное, но и общемировое достояние. Жители и гости Самарской губернии смогут соприкоснуться с творчеством Александра Пушкина как в литературных сочинениях, так и в живописных полотнах, театральных постановках, произведениях кинематографа, вдохновленных великим поэтом», - отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Юбилей Александра Сергеевича Пушкина вновь открывает перед каждым возможность приобщиться не только к наследию великого писателя, но и открыть новые грани его творчества. До сих пор его накопленный литературный багаж вдохновляет наших современников на создание новых произведений искусства, образовательных и просветительских проектов, проведение научных исследований.

Смотрите программу «Пушкинских дней» и присоединяйтесь к празднику.

6 июня, с 10:00 до 16:00 пройдет круглый стол «Самарская пушкинистика» (12+). К участию приглашены научные и научно-педагогические работники (филологи, культурологи, историки, философы), сотрудники библиотек, музеев и архивов, краеведы и независимые исследователи. Мероприятие пройдет в Самарской областной научной библиотеке.

Здесь же можно посетить историко-документальную выставку «Пушкин. Уроки истории». Экспозиция приглашает посетителей открыть для себя Пушкина не только в качестве стихотворца и писателя, но и как историка. Выставка главным образом посвящена историческим событиям и реальным личностям, образы которых выведены в таких произведениях знаменитого автора, как «Борис Годунов», «Арап Петра Великого», «Полтава», «Медный всадник», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан», «Песнь о Вещем Олеге».

Еще одно мероприятие пройдет в отделе искусств научной библиотеки - литературно-музыкальная гостиная к юбилею поэта.

6 июня, с 10:00 до 21:00 состоится региональная сетевая акция «#ПушкинНашеВсе». Она пройдет на многих площадках областных и муниципальных библиотек, например на площадке Самарской областной библиотеки для молодежи на книжной выставке к юбилею поэта будут представлены издания из фонда библиотеки: необычные и уникальные документы. Среди них – «Евгений Онегин» в жанре графического романа, иллюстрированные комментарии к сочинениям Пушкина (содержат объяснение традиций и быта первой половины 19 века, расшифровку устаревшей лексики и т.д.), путеводитель по географии жизни поэта (Пушкин, волей случая, был заядлым путешественником), – и даже стихи, которые не публикуют в традиционных академических собраниях сочинений Пушкина (18+). На протяжении работы выставки будет проходить экспресс-игра «По жизни с Пушкиным», участникам предстоит угадать произведения по отрывкам.

6 июня, с 12.00 до 14.00 в Самарской областной библиотеке для слепых пройдет виртуальное путешествие по пушкинским местам с тифлокомментариями и знакомство с художественным прочтением произведения Марины Цветаевой «Мой Пушкин» в исполнении актрисы самарского театра «Лицом к лицу» Екатерины Евтух. Также библиотека подготовила книжную выставку, «Пушкинский день России» или «Он наш поэт, он наша слава». Выставка будет работать до 30 июня. Анонс событий доступен по ссылке: https://vk.com/samaraobs?w=wall-210653935_2440

В Самарской областной детской библиотеке пройдет подведение итогов регионального читательского онлайн-марафона «Моя Пушкиниана». Интерактивная выставка разных изданий А. С. Пушкина, в том числе из Музея детской книги библиотеки.

Помимо этого состоится творческий мастер-класс по созданию миниатюрных книг по сказкам А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…» или «Жили-были в Лукоморье» и литературная – творческая игра «Что за прелесть эти сказки».

В Самарской областной библиотеки для молодежи 6 июня в 18:00 состоится костюмированная реконструкция с литературным гаданием (косплей от волонтеров культуры). Площадку будут представлять герои произведений А.С. Пушкина, среди которых – Пиковая дама, Руслан и Людмила, Татьяна Ларина и другие персонажи, а также сам поэт. В 18:30 библиотека проведет арт-перформанс «Портрет писателя» ко дню рождения А.С. Пушкина. Ведущий подкаста «Книжные разговоры» Федор Замыцкий расскажет о творческом пути Пушкина и его сочинениях в книжной подборке. В параллель с этим художник библиотеки для молодежи Наталья Мерзлякова создаст портрет Пушкина в режиме реального времени. Вход свободный, предварительная запись не требуется. В 19:30 пройдет акция «Декламируй!». Все желающие, – в том числе волонтеры культуры, участники номинации «Читка» акции «Один день с А.С. Пушкиным» из Самары и Самарской области – прочтут любимые произведения автора. Декламировать можно как поэтические произведения, так и отрывки из прозы.

6 июня в 11:00 в ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой, состоится показ мультфильма «Пушкин и Михайловское» (6+). Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества. Мультфильм создан для широкой семейной аудитории, в нём найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые.

6 июня в 12:00 в Тольяттинской государственной филармонии состоится гала-концерт лауреатов VI-го Пушкинского областного фестиваля детского и юношеского творчества «Руслан и Людмила». Он включает в себя несколько конкурсов, связанных с пушкинской тематикой: конкурс сочинений и чтецов; конкурс театрализованных миниатюр и художественного творчества.

7 июня с 18:30 Самарская государственная филармония приглашает на концертную программу «Пушкинский венок». В ней примут участие артисты отдела литературно-музыкальных программ «Олимп», камерный оркестр Самарской государственной филармонии «VOLGA PHILHARMONIC» , дирижер — Владимир Добровольский.

6 июня, в 13.00 можно посмотреть спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+), на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Это попытка средствами театра, музыки, пластики и медиа деконструировать текст Пушкина, чтобы пересобрать его, но уже с новым звучанием, попытка выйти из тени коллективного восприятия Пушкина. Ведущую роль здесь будет играть театр, а текст станет источником вдохновения.

6 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина состоится интерактивное мероприятие с тематической программой «Важно о слове», посвященная истории развития русского языка и способам его защиты и сохранения. Оно будет проводится для организованных групп школьников 7-11 класса. Посетители также смогут принять участие в мастер-классе «Пишем стихи пером» и в интерактивном занятии на базе выставки «Азбука вежливости».

6 июня, в 17.00 Самарский театр юного зрителя «СамАрт» в музее –усадьбе А.Н.Толстого покажет «Сказки Пушкина» (6+). Это истории вне виртуального мира гаджетов и интернета. Истории, согретые теплом домашнего очага и мудростью рассказчицы Арины Родионовны. Истории, погружающие детей в мир взрослых, а взрослых - в мир детства, миры нешуточных страстей и волшебства.

6 июня, с 17:00 в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета можно посмотреть выставку «Есть имена. Как солнце! Как музыка!: А.С. Пушкин» – на экспозиции будут представлены творческие работы юных художников. Её можно посмотреть также перед началом спектаклей 7 и 8 июня.

6 июня, в 18:30 будет показан спектакль «Евгений Онегин» и дефиле в костюмах в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается «на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях». Можно сказать, что место действия оперы «Евгений Онегин» – это сам пушкинский текст.

Интересный факт, что на сцену выйдут звёзды телепроекта «Большая опера»: Динмухамед Кошкинбаев (Государственный театр оперы и балета Astana Opera) и финалистка телепроекта Елизавета Кулагина (Московский музыкальный театр «Геликон-опера»).

Перед началом спектакля Самарское хореографическое училище покажет перформанс «Пушкинский бал» с участием не только студентов учебного заведения, но и кадетских школ, студий бальных танцев, студентов Самарского государственного института культуры, Самарского училища культуры и искусств. В традициях бального зала пушкинской поры будут исполнены полонез, вальсы, мазурка, котильон. Планируется участие ансамбля музыкальных инструментов Самарского музыкального училища им. Г.Шаталова.

6 июня в 19:00 Драматический театр «Колесо» в городе Тольятти, приглашает на спектакль «Пиковая дама» (12+). Напомним коротко завязку сюжета: «Мистика, азарт, искушение — вот движущая сила героев пушкинской истории и спектакля «Пиковая дама». В руках судьбы человек оказывается всего лишь картой, которую можно разменять как угодно… Германн желает разбогатеть любой ценой, но готов ли он заплатить за призрачное счастье душой?».

6 июня в Новокуйбышевске планируется особенно ярко и широко провести традиционное городское мероприятие. В 10.00 стартует городская литературная эстафета «Лучшие знатоки творчества А.С. Пушкина». По итогам литературной эстафеты будет определена команда — победитель, которой будет вручен переходящий кубок «Лучшие знатоки творчества А.С. Пушкина». Во всех библиотеках города пройдет Международная просветительская акция «Пушкинский диктант». У жителей будет возможность выполнить тестовые задания «Пушкинского диктанта» в любой библиотеке города, а также в Библиотечном дворике.

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет выставка «Читаем Пушкина с художником Игорем Шаймардановым». Горожане смогут познакомиться с выставкой графических работ художника из Санкт-Петербурга Игоря Шаймарданова, член Союза художников России и Союза театральных деятелей. А также здесь пройдет виртуальная экскурсия по Всероссийскому музею А.С.Пушкина (г. Санкт-Петербург). Для самых маленьких в модельной библиотеке «НОВОКУБИК» состоится показ кукольного спектакля по мотивам сказок А.С. Пушкина. Для посетителей работает интерактивная книжная выставка «В волшебной пушкинской стране».

6 июня с 11:00 в Жигулевском дворце культуры состоится областной поэтический фестиваль «Жигулевская весна». Свои таланты покажут приехавшие со всей самарской области-вокалисты, музыканты, декламаторы.

Модельная библиотека «Фолиант» (МБУК «Библиотеки Тольятти») 6 июня приглашает в 13:00 совершить виртуальное путешествие по пушкинским местам Самарской области. Посетители услышат рассказ участников о Пушкинском автопробеге Ульяновск-Оренбург. Экспедиция краеведов посвящена 190-летию путешествия А.С. Пушкина из Петербурга в Оренбург, в котором он собирал материалы для «Пугачёвского бунта» и «Капитанской дочки», останавливался и в нашей губернии.

В Доме культуры «Дружба» в городе Кинель сыграют спектакль-импровизацию по произведениям А.С. Пушкина. А Саврушский филиал Похвистневской центральной библиотеки проведет интерактивную игру «Угадай Пушкинского героя», начало в 10:30.