Прощание с Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля

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Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер на 83-м году жизни, пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля, передает ТАСС. Актера похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает пресс-служба театра.

"Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, после нее - отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке", - говорится в сообщении. Там добавили, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС