Продюсер кино и телевидения Александр Акопов станет новым ведущим программы "Сто к одному"

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Продюсер кино и телевидения, президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов станет новым ведущим программы "Сто к одному" на телеканале "Россия-1". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Новым ведущим программы "Сто к одному" на телеканале "Россия-1" станет Александр Акопов", - говорится в сообщении.

Ранее ведущим программы был шоумен и продюсер Александр Гуревич.

"Сто к одному" - российская командная телеигра. В разные годы транслировалась на телеканалах НТВ, МТК, "ТВ Центр". С 10 октября 1998 года выходит на телеканале "Россия-1".

Фото: ТАСС