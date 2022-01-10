Продолжается заявочная компания на конкурс президентских грантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.
Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой
Время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
На телерадиопередатчиках Самарской области в январе пройдет квартальная профилактика оборудования
Осужденные лепят животных, которые по восточному календарю являются символами года, различных сказочных персонажей, строят снежные города и замки.
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Для юных пациентов Тольятти созданы новые условия получения медицинской помощи.
В Тольяттинской городской детской клинической больнице завершен ремонт
Участники рейдов обращают внимание на то, что перед входом в салон общественного транспорта защитные средства необходимо надевать и взрослым, и детям.
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.
Дмитрий Азаров поручил провести тренировки по подключению передвижных котельных
На все концерты фестиваля можно купить билеты по Пушкинской карте.
11 января в Тольяттинской филармонии открывается второй Крещенский фестиваль
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Тольяттинца задержали за попытку дать взятку полицейскому 
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.13
0.84
EUR 85.13
1.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продолжается заявочная компания на конкурс президентских грантов

10 января 2022 14:25
168
В конкурсе могут принять участие негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Президентский фонд культурных инициатив продолжает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В конкурсе могут принять участие негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, 23.30 по московскому времени.

 Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

 Для помощи заявителям от Самарской области при министерстве культуры создан экспертный совет. Задача совета – предварительная оценка проектных заявок, консультации, а также поддержка проектов рекомендательными письмами от министерства культуры.

 «Мы организовали при министерстве культуры совет. В него вошли эксперты различных фондов, которые дают гранты, и люди, имеющие большой опыт в получении грантов. Я призываю всех подавать проекты, и если вы не совсем уверены в своей идее, всё равно попробуйте. Мы поможем доработать проект, дадим советы и рекомендации, у вас будет возможность обкатать этот проект с коллегами из других НКО и с опытными экспертами», - отметила Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

 Напомним, что в первом конкурсе от Самарской области на грантовую поддержку было заявлено 248 проектов. 33 из них вошли в число победителей, которые получили федеральную поддержку на общую сумму более 90 миллионов рублей. И у вас есть шанс получить поддержку фонда на реализацию своей творческой идеи.

 Присылайте описание проекта, бюджета и опыта команды на адрес fki@samregion.ru до 17 января. Проект будет рассмотрен экспертом, по результатам чего вам либо будут даны рекомендации по доработке, либо вы получите письмо поддержки от министерства культуры Самарской области для участия в конкурсе Фонда культурных инициатив.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.
10 января 2022  17:16
Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой
37
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.
10 января 2022  16:13
Дмитрий Азаров поручил провести тренировки по подключению передвижных котельных
108
При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой
10 января 2022  13:37
При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой
188
Еще 206 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 января 2022  13:30
Еще 206 жителей Самарской области заболели коронавирусом
694
В Самаре с 10 января на три года закроют движение трамваев по Галактионовской
9 января 2022  12:01
В Самаре с 10 января на три года закроют движение трамваев по Галактионовской
720
Весь список