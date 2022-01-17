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Продолжается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

17 января 2022 10:53
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Продолжается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

Регистрация образовательных организаций высшего образования продлится до 31 января 2022 года. Все желающие могут подать заявку по ссылке: https://dobro.ru/project/10036978.

«Российская студенческая весна» - это ежегодный фестиваль, который проходит в вузах и ссузах, а также крупнейшая площадка для обмена и реализации творческих идей, общения, приобретения новых навыков и единомышленников. Юбилейный фестиваль состоится в Самаре с 14 по 20 мая этого года.

Во время фестиваля волонтёры помогут при организации проведения активностей, выбрав одно из четырех направлений: протокольные мероприятия, концертная программа и церемонии, гостеприимство и специальные направления. Участником волонтерской программы может стать гражданин России в возрасте от 16 до 70 лет.

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