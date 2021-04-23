Продолжается прием заявок на участие в конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа - 2021»

В рамках реализации Указа Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, при содействии ФАДН России, с 2012 года проводится ежегодный Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа», посвященный памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А.Кадырова.
Цели и задачи Фестиваля:
- сохранение и преумножение культурных ценностей;
- укрепление духовно-нравственных основ многонационального народа Российской Федерации;
- проведение единой государственной информационной политики в сфере радиовещания;
- создание условий для обмена опытом работы между региональными радиокомпаниями.
Работы на конкурс принимаются по трем номинациям: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа».
С 1 апреля 2021 года начался прием заявок на участие в X Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа - 2021».
Прием конкурсных работ продлится до 15 июля 2021 года. О дате и месте проведения церемонии награждения победителей Фестиваля будет сообщено дополнительно
Заявку/анкету участника конкурса можно скачать на сайте, в разделе документы.
Конкурсные работы и заполненные анкеты участников необходимо прислать на электронный адрес: festival-rv@.mail.ru.