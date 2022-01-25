Продолжается прием заявок на конкурс афиш окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

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До 15 февраля 2022 года продлен прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Цель конкурса - повысить интерес молодежи к фестивалю «Театральное Приволжье», а также к театральному искусству. Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

В конкурсе могут участвовать жители Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Главной темой афиш, плакатов или баннеров должен стать фестиваль «Театральное Приволжье». Автор может отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях и финалистах Фестиваля.

Работы могут быть выполнены в различных техниках — это и графика, и батик, и компьютерный дизайн, и краски, и фотоколлажи.

Лучшие работы будут определены по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса войдут известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Для участия в конкурсе заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года на электронный адрес theatres.fest@mail.ru (с пометкой «Конкурс афиш»).

С дополнительной информацией и правилами участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте фестиваля по ссылке.

Фото: пресс-служба облправительства