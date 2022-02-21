Продолжается прием детских и семейных рисунков на онлайн-выставку «Яркие краски весны».

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В преддверии Международного женского дня 63.RU вместе с оператором наружной рекламы «Дизайнмастер» проводит социальный проект «Яркие краски весны». Это онлайн-выставка поздравительных рисунков, открыток, аппликаций и графики, которые самарцы могут подготовить в подарок своим близким. Творческие работы горожан будут транслироваться с 25 февраля по 10 марта на больших видеоэкранах по всему городу.

Так организаторы хотят поздравить всех женщин с праздником и поддержать развитие детского и семейного творчества.

Участвовать могут все – и взрослые и дети. Стать участником выставки очень легко:

1. Подготовьте рисунок (или коллаж, аппликацию, мозаику — всё, что вам захочется!).

2. Сфотографируйте ее или отсканируйте в хорошем качестве (формат jpeg или png).

3. Загрузите работу на сайте http://8marta-2022.ru/ до 23 февраля включительно.

С 25 февраля по 10 марта рисунки и имена их авторов увидит весь город! Добавьте красок весне! Загрузите свои рисунки на сайте http://8marta-2022.ru/