«Пробуждая сердца»: дан старт второму конкурсу памяти народного артиста СССР Василия Ланового

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Дан старт второму творческому конкурсу памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца».

Ирина Купченко возглавила экспертную комиссию конкурса, в состав которой также вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Эдгард Запашный, заслуженные артисты РФ Зара, Дмитрий Дюжев, Сергей Войтенко и актер театра и кино Алексей Бардуков.

Заявки принимаются через личные кабинеты на сайте конкурса. Организаторы ждут видеозаписи с художественным прочтением стихов от индивидуальных участников, а также от семейных и творческих коллективов. В отдельную номинацию выделили стихи собственного сочинения.

«В этот раз мы решили не ограничивать тематически участников конкурса. Но так как мы гражданско-патриотическое движение, мы, конечно, очень ждем, и будем благодарны за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, в том числе, которые воюют в наше время, — отметила Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. – Прикосновение к творчеству великих людей или проба вашего пера оставит след на всю жизнь, поэтому вы уже будете победителями, просто приняв участие в конкурсе».

Теперь принять участие в конкурсе могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.

Помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.

Заявки принимаются через личные кабинеты участников до 16 января. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, размещенном на его сайте. Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба минкультуры СО.