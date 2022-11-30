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«Пробуждая сердца»: дан старт второму конкурсу памяти народного артиста СССР Василия Ланового

30 ноября 2022 15:19
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Ирина Купченко возглавила экспертную комиссию конкурса.

Дан старт второму творческому конкурсу памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца».

Ирина Купченко возглавила экспертную комиссию конкурса, в состав которой также вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Эдгард Запашный, заслуженные артисты РФ Зара, Дмитрий Дюжев, Сергей Войтенко и актер театра и кино Алексей Бардуков.

Заявки принимаются через личные кабинеты на сайте конкурса. Организаторы ждут видеозаписи с художественным прочтением стихов от индивидуальных участников, а также от семейных и творческих коллективов. В отдельную номинацию выделили стихи собственного сочинения.

«В этот раз мы решили не ограничивать тематически участников конкурса. Но так как мы гражданско-патриотическое движение, мы, конечно, очень ждем, и будем благодарны за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, в том числе, которые воюют в наше время, — отметила Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. – Прикосновение к творчеству великих людей или проба вашего пера оставит след на всю жизнь, поэтому вы уже будете победителями, просто приняв участие в конкурсе».

Теперь принять участие в конкурсе могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.

Помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.

Заявки принимаются через личные кабинеты участников до 16 января. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, размещенном на его сайте. Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба минкультуры СО.

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