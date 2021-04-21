Принимаются заявки на открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

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Второй Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» пройдет в Самаре с 20 по 23 сентября 2021 года.



Напомним, в прошлом году подготовка к запланированному фестивалю была начата, но из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции он был отменен. В этом году парафестиваль будет проведен в очно-заочном формате с учетом необходимых мер безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой.



Как сообщается в группе фестиваля в ВК, театральный парафестиваль, который впервые был реализован в 2019 году при поддержке правительства области и лично Губернатора Дмитрия Азарова, имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья, привлек внимание многих театральных коллективов не только из Самарской области, но и за ее пределами. Идею проведения парафестиваля поддержала Министр культуры РФ Ольга Любимова. «У нас этот фестиваль получился по-настоящему творческим и знаковым для нашего региона. Мы предложили нашу самарскую практику взять на вооружение на федеральном уровне и провести всероссийский фестиваль таких театров в нашем городе, в нашем регионе. Рад, что наша идея, наша практика поддержана Министерством», – отметил Глава региона.



Заявки театральных коллективов для участия будут приниматься со 2 апреля по 31 мая текущего года (обращаем внимание: заявки, присланные до 2 апреля, рассматриваться не будут).Их можно подать по электронной почте parafest@yandex.ru, по всем вопросам парафестиваля можно обращаться по телефону 8 (846) 337-77-48.



До 1 августа экспертный совет определит 15 театров – лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.



Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале «Театр – территория равных возможностей» и скачать заявку на участие можно на официальной странице парафестиваля в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public183913840, а также на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области http://minsocdem.samregion.ru/