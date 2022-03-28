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Пресс-релиз Самарские одуванчики украсят Третьяковскую галерею

28 марта 2022 10:49
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Пресс-релиз Самарские одуванчики украсят Третьяковскую галерею

Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» совместно с Самарским филиалом Третьяковской галереи подвели итоги регионального этапа творческого конкурса «Третьяковская галерея - online». Лучшими авторами ботанических иллюстраций, запечатлевших растения родного края, стали юные художники из Самары и Чапаевска.

Для участия в конкурсе юные художники, любящие природу, должны были нарисовать и загрузить на сайт «Поколения М» один или несколько рисунков цветов, трав или любых растений, встречающихся на территории Самарской области. Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации и зарядиться вдохновением, подростки смотрели размещенные на сайте «Поколения М» видеоуроки.

Присланные на региональный этап конкурса работы оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты самарского филиала Третьяковской галереи, представители Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, Музея Модерна и творческой группы «Поколения М». За время проведения конкурса жюри получило около 400 работ от подростков от 11 до 18 лет со всей губернии. Ребята нарисовали самые распространенные растения, произрастающие на территории области, и эндемики Самарской Луки. В их числе и уникальные для нашего края орхидеи венерин башмачок, растения адонис весенний и белозёр болотный, занесенные в Красную книгу России.

Авторами лучших работ стали юные самарские художницы Марго Леонова, 12 лет, с акварельной работой, посвященной одуванчикам, Екатерина Артамонова, 11 лет, нарисовавшая цветы мать-и-мачехи, и учащийся Чапаевской школы-интерната Игорь Галеев, 13 лет, представивший цветы одуванчика в экспрессивной живописной работе. Рисунки победителей и еще около 40 работ, отобранных жюри, войдут в специальную экспозицию, которая до конца 2022 года будет размещена в одном из выставочных пространств города.

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