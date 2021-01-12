Премьера сериала "Полет" с Ефремовым состоится 25 января

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Показ сериала "Полет" Петра Тодоровского-младшего с Михаилом Ефремовым в одной из главных ролей начнется на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier с 25 января, передает ТАСС. Об этом сообщает пресс-служба вещателя во вторник.

"25 января в 21:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier состоится первая киносериальная премьера года - психологическая драма "Полет" режиссера Петра Тодоровского-младшего. Это современная история о том, как один неслучившийся полет дал возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь", - говорится в сообщении.

По сюжету сотрудники московской строительной компании собираются лететь в Пермь, но в зале вылета понимают, что перепутали аэропорт. Позже коллеги узнают, что самолет, на который они опоздали, разбился сразу после взлета. Пережитый стресс заставляет героев задуматься о своей судьбе и попытаться понять, чего они хотят на самом деле. Каждый из эпизодов будет посвящен жизни одного из героев.

В главных ролях задействованы актеры Михаил и Никита Ефремовы, Оксана Акиньшина. В проекте также снялись Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие.

"Полет" - это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет. Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально ни звучало. Да, сейчас это выражение часто повторяется, возможно, поэтому оно немного обесценилось. Тем не менее, это так - нет мира внутри - нет мира снаружи", - сказал Никита Ефремов, которого процитировали в пресс-службе.

"Полет" завоевал главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в Брно. Программа смотра объединяет лучшие сериальные проекты из Центральной и Восточной Европы.