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Премьера оперы «Игроки» состоится в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век» в Самаре

22 сентября 2021 10:14
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Премьера оперы «Игроки» состоится в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век» в Самаре

23 сентября в 18.30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки». Во втором отделении – балет «Ленинградская симфония».

Мероприятие состоится в рамках международного фестиваля искусств «Шостакович ХХ век», который проходит в Самарской области с 11 по 26 сентября при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с фестивалем «Черешневый лес».

Находясь в эвакуации в Куйбышеве в 1941-43 годах, Дмитрий Шостакович решил создать оперу по одноименной пьесе Николая Гоголя. Написав сорок минут изобретательной, колоритнейшей музыки, Шостакович отказался от идеи заканчивать партитуру. Уже после его смерти «Игроки» попали на сцену в том виде, в котором он их оставил, – в форме одноактной оперы, где весь сюжет состоит из одной только завязки.

В 1996 году Юрий Александров при участии драматурга Юрия Димитрина создал на основе этой оперы спектакль под названием «Игроки-1942» в театре «Санктъ-Петербургъ опера». Эту постановку отметили премией «Золотая маска» за лучший оперный спектакль и лучшую работу режиссера в опере. В спектакле параллельно с развитием «гоголевского» действия звучит голос Шостаковича, музыка из других его произведений и цитаты из писем к другу. В 2021 году спектакль Юрия Александрова обретет новую жизнь в Самаре.

Балет «Ленинградская симфония» поставлен на музыку первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии. Премьера этой симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Балет, либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон.

 

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