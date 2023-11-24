Премьера документального фильма «Путь реки» пройдет в Самаре

29 ноября 2023 года в Самаре и 30 ноября 2023 года в Тольятти при информационной поддержке министерства туризма Самарской области состоится премьера документального фильма «Путь реки», инициированного одноименным сообществом, которое с 2022 года занимается созданием пешей тропы на Самарской Луке.
Режиссер – Павел Тетерин. Съемки велись в течение прошлого года и весь теплый сезон 2023. Съемочная команда общалась с самыми разными людьми – учеными и краеведами, с местными жителями и лесниками, со священником, предпринимателем, с сотрудниками Национального парка «Самарская Лука» и волонтерами. И каждая история открывала новые грани и возможности человека, вдохновленного природой.
Это фильм-путешествие. История о глубокой любви к природе, о поиске предназначения и решимости идти своим путем, рассказанная десятками голосов людей, живущих на Самарской Луке и тех, кто создает новую реальность, тонко чувствуя истинную ценность этих мест.
Это будет вдохновляющее и захватывающее путешествие. Авторы предлагают зрителям оказаться на том берегу вместе с ними, послушать удивительные истории и насладиться потрясающими видами Самарской Луки.
Место и время показа:
Самара, 29 ноября, 19:00.
Кинотеатр Художественный, ул. Куйбышева 105
Тольятти, 30 ноября, 19:00.
Центр творчества «Голосова 20», ул. Голосова 20
Вход везде свободный.
Команда проекта.
Павел Тетерин - режиссер, оператор, режиссер монтажа, интервьюер, музыкальный продюсер, звукорежиссер
Анастасия Сабанцева - администратор, интервьюер
Татьяна Суркова - менеджер
Иван Попов - монтаж, звукорежиссер, музыкальный продюсер
Анатолий Рассохин – композитор
Фильм снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
12+
Ссылка на тизер в ВК: https://vk.com/follow_the_volga?z=video-212261089_456239081%2Fvideos-212261089%2Fpl_-212261089_-2