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Премьера балета «Барышня и хулиган» прошла в Самаре

18 сентября 2023 11:15
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Премьера балета «Барышня и хулиган» прошла в Самаре

15 и 16 сентября на сцене Самарского академического театра  оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» состоялась премьера балета «Барышня и хулиган» – это хореографическая новелла в семи эпизодах на музыку Дмитрия Шостаковича.

«Эта история родилась в Италии. Писатель Эдмондо де Амичис в 1895 году написал повесть «Учительница рабочих». Она была переведена на русский язык и достаточно широко известна. На заре кинематографа в 1918 году на эту повесть обратил внимание поэт Владимир Маяковский. Он переработал ее в киносценарий и сам исполнил в фильме главную роль. Актриса Московского художественного театра Александра Ребикова сыграла Барышню. Не будучи актером, Маяковский очень убедительно исполнил роль Хулигана, не так, как тогда было принято играть в немом кино», – рассказывает художественный руководитель самарского балета Юрий Бурлака.

Либретто по мотивам сценария к этому фильму написал Александр Белинский, а балетмейстер Константин Боярский придумал хореографическое решение. Музыка же была взята из трёх балетов Дмитрия Шостаковича — «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей», а также в партитуру вошли фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам.

На самарской сцене появилась реконструкция оригинальной версии балета, которая в 1962 году родилась в Ленинграде в Малом оперном театре. Художник по костюмам Татьяна Ногинова  и художник-постановщик Андрей Войтенко в своей работе использовали эскизы Валерия Доррера. 

Премьера балета прошла в уникальном формате – в первом отделении зрителям показали немой фильм по сценарию Владимира Маяковского (1918). Роль тапера исполнил композитор Илья Кузнецов.

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра, дирижер-постановщик: «Я не знаю другой театральной площадки, где проводились бы кинопоказы в таком формате. Авторское исполнение многократно усиливает впечатление от фильма. Понимаешь, какая сила была в немом кинематографе, когда он сопровождался музыкой талантливых композиторов. На этом эксперименте мы, наверное, не остановимся. Из этого сочинения Илья Кузнецов сделает оркестровую сюиту, и мы придумаем, может быть, новый балет», – рассказал дирижер-постановщик Евгений Хохлов.

 

В главных партиях 15 сентября выступили Полина Марушина и Александр Мазуренко, 16 сентября на сцену вышли Ксения Овчинникова и Николай Выломов.

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