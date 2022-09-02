Представители двух организаций Самарской области стали победителями конкурса Фонда Потанина «Креативный музей»

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Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги первого цикла конкурса «Креативный музей», направленного на развитие партнерств учреждений культуры и творческих сообществ. Гранты получат 22 инициативы из 17 регионов России. Среди них оказалась представительница Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» Светлана Борисова и представительница Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» Екатерина Елисеева.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Необходимость поддержки креативных индустрий не вызывает сомнений. Учитывая значимость этой отрасли для развития страны, для Фонда было особенно важно поддержать социокультурные инициативы, направленные на формирование креативной экономики в регионах. Наш внушительный опыт работы с культурными институциями свидетельствует о том, что музеи и музейные организации и культурное наследие в целом играют важную роль в развитии креативных индустрий, являются их частью, помогают создавать условия для развития креативного потенциала людей и сообществ. На примере заявок, поданных на конкурс “Креативный музей”, мы видим, что музей и творческие предприниматели способны усиливать друг друга и разрабатывать по-настоящему интересные и важные для своих территорий продукты. На проекты, которые получат поддержку, возложена особая миссия – они станут своего рода первопроходцами и за их развитием, думаю, будет следить все профессиональное сообщество. Мы поздравляем коллег и желаем им успешно реализовать заявленные инициативы!».

Всего на конкурс было подано 211 заявок из 72 субъектов. Активней других проявили себя культурные институции Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Нижегородской, Московской, Самарской и Свердловской областей. В финал вышел 81 проект из 34 регионов.

Обязательным условием участия являлось наличие ключевого партнера — представителя творческих индустрий и сообществ. Это позволяет получить синергетический эффект за счет объединения музейной содержательной экспертизы и предпринимательских и творческих навыков партнера. В качестве партнеров заявители выбирали предпринимателей из сферы креативных индустрий, НКО, художников, дизайнеров, музеи и иные творческие образования.

Общий объем грантовой поддержки составит 55 351 375 рублей.

Новые направления деятельности и креативные продукты, предложенные авторами проектов, признанных лучшими, впечатляют разнообразием тем и способами решения актуальных задач.

Ряд учреждений культуры планируют сотрудничество с представителями гастрономической отрасли. Так, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина вместе с партнером намерены запустить экспозицию и маршруты, посвященные хлебному делу, а также создать съедобные городские сувениры. Еще один проект, системно рассматривающий тему городского сувенира (в т.ч. гастрономического) как часть бренда территории, реализует Тольяттинский краеведческий музей — вместе с креативным бизнесом он предложит разные направления сувенирных линеек с учетом контекста места.